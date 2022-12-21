وزير خارجية الصين يؤكد أهمية الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع أستراليا

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني «وانج يي» أهمية الحفاظ على التنمية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وأستراليا، بما يخدم بشكل كامل المصالح الأساسية للشعبين، ويعزز السلام والتنمية في منطقة «آسيا-الباسيفيك» والعالم.

الذكرى الـ50 للعلاقات الصينية الأسترالية

جاء ذلك خلال عقد وانج مع نظيرته الأسترالية «بيني وونج»، اليوم الأربعاء، الحوار الصيني-الأسترالي السادس حول القضايا الخارجية والاستراتيجية في بكين، بالتزامن مع الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

التنسيق مع الحكومة الاسترالية

وقال وانج إن الصين وأستراليا ليس لديهما أي تضاربات أساسية في المصالح، مضيفا أنه يجب أن يكون الجانبان شريكي تعاون بحاجة متبادلة لبعضهما البعض ويمكن تحقيق ذلك.

وأعرب عن تقدير بلاده لرغبة الحكومة الأسترالية الجديدة في تحسين العلاقات الثنائية وتنميتها، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ الجانبين للتوافق المهم الذي توصل إليه قائدا البلدين لتحقيق هذا الهدف.