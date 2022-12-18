أستاذ علوم سياسية يكشف لـ قناة الحياة سر القلق الأمريكي من الصين

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية ومستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الصين تحاول أن تنزع الميزة النسبية للغرب، وهي التقدم التكنولوجي في المنتجات، إذ لم تعد تصنع فقط، لكنها تخترع.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامي محمد شردي: «منتجات شركة آبل فكرة أمريكية يتم تصنيعها في الصين، كما أن شركة تسلا تصنع سيارات تعمل دون بنزين، وهو ما تفعله الصين».

وتابع: «التخوف الأمريكي مرده إلى أن الدولة الصينية تساند هذا المشروع، خاصة أنها دولة كبرى ذات قدرات كبيرة على التعبئة وتوفير الموارد، وبالتالي، فإن ما حققته شركة آبل خلال 20 سنة، قد تفعله الصين في عامين».

وأشار، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية متخوفة من اللحظة التي تصبح فيها الصين بديلا لمنتجاتها، فمثلا لو أنتجت طائرات بنفس القدرات التكنولوجية، فإنها ستكون منافسا قويا لها، ويمكن تطبيق هذا المثال على كل القطاعات.

ولفت إلى أنّ هناك مصدر جديد للقوى، وهي التكنولوجيا، وكل ذلك يعبر عن التعددية التي أصبحت تحكم العالم، مشددًا على أن القطبية انتهت من العالم، إذ أصبحت تسيطر عليه اللا قطبية، فلا توجد دولة قادرة على ممارسة نفوذها في كل مناطق العالم، والعالم انتقل من فكرة العولمة إلى الإقليمية.