الصين تسجل 2097 إصابة بفيروس كورونا بينها 69 وافدة من الخارج

سجلت السلطات الصحية بالصين، 2097 إصابة بفيروس كوورنا، في البر الرئيس للبلاد، أمس السبت، بينها 2028 محلية العدوى و69 حالة وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

إجمالي إصابات الصين بكورونا

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الأحد، إلى ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في البر الرئيسي إلى 378 ألفا و458 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و235 حالة وفاة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى أكثر من 28 مليون حالة

في كوريا الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 58 ألفا و862 إصابة بفيروس كورونا بينها 85 حالة وافدة من الخارج، ليترفع الإجمالي إلى 28 مليونا و188 ألفا و293 حالة.

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 42 حالة وفاة بفيروس كورونا، أمس السبت، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألف و395 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.