أقوال الشهود في قضية مقتل محامي كرداسة بمكتبه على يد كهربائي

وردت أقوال الشهود في القضية رقم 16076 جنايات كرداسة، حول مقتل بنداري حمدي محامي كرداسة، على يد كهربائي داخل مكتبه في كرداسة، بسبب خلافات بينهما، إثر قضايا نفقة وحرق منزل لصالح أهل طليقته، وجرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وحددت جلسة 9 يناير المقبل لبدء المحاكمة.

إطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه

أكد الشاهد الأول «عبد الرحمن. س أ م» يبلغ من العمر17 سنة، عامل بمكتب محاماة المجني عليه بنداري حمدي في أقواله التي حصلت «الوطن» عليها، أنه حال تواجده بمكتب المجني عليه، أبصر المتهم محرزا لسلاح ناري «بندقية آلية»، وأطلق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه فحدثت إصابة الأخير من جرائها والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ولاذا بالفرار مطلقًا عدة أعيرة نارية في الهواء.

وقال «مصطفى ع ع ب»- 38 سنة- مقاول، الشاهد الثاني، إن المتهم طلب منه إحضار ملفات القضايا من المجني عليه، وسوف يقتله في حال رفض ردها له، مضيفا أنه بمطالعة المقطع المرئي للواقعة أبصر المتهم حال ارتكابها.

المتهم استقل دراجته النارية ولاذ بالفرار

أقوال الشاهد الثالث «محمود مصطفى أ ب س» 40 سنة، إنه تناهى إلى سمعه صوت إطلاق أعيرة نارية، وآنذاك أبصر المتهم محرزا لسلاح ناري «بندقية آلية حال خروجه من مكتب المحاماة الخاص بالمجني عليه واستقل دراجته النارية، ولاذ بالفرار وسقطت منه-عباءة بني اللون»، وبالدلوف لمكتب المجني عليه أبصره متأثرا بإصابته.

وذكر أمر الإحالة، بأن النيابة العامة وجهت للمتهم «محمد. ف. ا»، 33 عامًا، كهربائي سيارات، وصائد حيوانات، مقيم في أبو رواش، أنه في 6 ديسمبر 2022 قتل المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ظنا منه تواطؤ المحامي مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، وتولد لديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على القتل، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه، فانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، لاتهامه بإحراز سلاح آلي وطلقات آلية، وطلبت النيابة معاقبة المتهم وفقًا لقانون العقوبات في المادة 230، و231، و232، و377 فقرة 6 من قانون العقوبات، وقانون الأسلحة والذخائر.