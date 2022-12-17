أمر إحالة المتهم بقتل «محامي كرداسة» للجنايات: أطلق عليه الرصاص متعمدا

حصلت «الوطن» على نص أمر إحالة «محمد فرحات» المتهم بقتل بنداري حمدي المحامي بمنطقة كرداسة، داخل مكتبه في كرداسة، بسبب خلافات بينهما، إثر قضايا نفقة وحرق منزل لصالح أهل طليقته، إلى محكمة جنايات الجيزة، مع استمرار حبس المتهم 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

كهربائي سيارات وصائد حيوانات

وذكر أمر الإحالة، في القضية التي حملت رقم 16067 جنايات كرداسة، تتهم النيابة العامة «محمد. ف. ا»، 33 عامًا، كهربائي سيارات، وصائد حيوانات، مقيم في أبو رواش، أنه في 6 ديسمبر 2022 قتل المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ظنا منه تواطؤ المحامي مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولد لديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه.

عقد العزم على القتل

أضاف أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على القتل، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه، فانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، لاتهامه بإحراز سلاح آلي وطلقات آلية، وطلبت النيابة معاقبة المتهم وفقًا لقانون العقوبات في المادة 230، و231، و232، و377 فقرة 6 من قانون العقوبات، وقانون الأسلحة والذخائر.

قطعة من ملابس المتهم تركها وراءه

في وقت سابق استلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المتوفى، ومعاينة مسرح الواقعة، وضبطت قطعةً من ملابس المتهم تركها وراءه بمسرح الحادث، وتحفظت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بمسرح الواقعة وعقارات مُجاورة، والتي ظهر بها المتهم أثناء ارتكابه الجريمة، وتوصلت النيابة العامة خلال المعاينة لثمانية من شهود الواقعة الذين أبصروا حدوثها وحددوا هوية مرتكبها، وكلفت الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية بأخذ عينات من آثار الدماء المعثور عليها بمسرح الحادث.