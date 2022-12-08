كشف ملابسات واقعة مقتل محامي كرداسة.. وضبط المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات، باستقبالها جُثة (محام) وبها عدة أعيرة نارية بالجسم.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، أحد موكلي المجنى عليه في إحدى القضايا.

ضبط مرتكب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما بشأن القضية المشار إليها، كما أرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية - 10خزينة - عدد 300 طلقة من ذات العيار) وكذا الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.