حقائق غريبة في عالم الفن.. اتهام بيكاسو بسرقة الموناليزا وفان جوخ باع لوحة واحدة

كلمة Art مشتقة من الكلمة اللاتينية Ars والتي تعني «فن، موهبة، حرفة»، والتفكير في الفن ككيان واقعي قد يبدو غريبًا بعض الشيء في البداية، وهناك عدد من الحقائق المدهشة المتعلقة بالفن، والتي ربما تكون تعرفها للمرة الأولى، وفيما يتعلق بأدوات الفن نجد أن أول قلم رصاص جري اختراعه في إنجلترا كان عام 1565، فيما كانت عجلة الألوان «البالتة» موجودة قبل اكتشاف الولايات المتحدة، والرومانسية كانت حركة ثقافية نشأت في أوروبا، وفقًا لموقع boredpanda.

حقائق حول أشهر الفنانين العالميين

وفيما يتعلق بالفنانين، فهناك بعض المعلومات المثيرة مثل أن بابلو بيكاسو كان أحد المشتبه بهم الرئيسيين في سرقة لوحة الموناليزا عام 1911، وثبتت براءته بعد المحاكمات، وكان محبًا للحيوانات ولديه قرد وماعز وبومة وسلحفاة والعديد من القطط والكلاب.

أما ليوناردو دافنشي فكان نباتيًا وناشطًا في مجال حقوق الحيوان في القرن الخامس عشر، وكان ماهرًا قادرًا على الكتابة بيد والرسم باليد الأخرى في نفس الوقت.

وبالنسبة لمايكل أنجلو وليوناردو دافنشي فأحدثوا ثورة في طريقة تصوير الأجسام البشرية في اللوحات، بينما كان بانكسي هو رسام الجرافيتي الأكثر شهرة في العالم، ومع ذلك لا أحد يعرف اسمه الحقيقي، أما فان جوخ فباع لوحة واحدة فقط قبل الانتحار عام 1890.

حقائق حول أشهر اللوحات

وفيما يتعلق بأشهر اللوحات، فهي كالتالي:

لوحة الموناليزا تحظى بشعبية كبيرة ولديها صندوق بريد خاص بها لرسائل المعجبين في متحف اللوفر، يكتب الزائرون ويوجهون حديثهم إليها.

أغلى اللوحات الفنية التي بيعت على الإطلاق هي لوحات ليوناردو دافنشي لـ«سالفاتور موندي»، التي بيعت بـ 450.3 مليون دولار.

الاكتشافات الأخيرة في إسبانيا أوضحت أن أقدم اللوحات البشرية التي جرى اكتشافها حتى الآن تعود إلى أكثر من 42000 عام.

جداريات «كيرالا» يبلغ عمرها 3500 عام صُنعت بالكامل من دهانات طبيعية وأصباغ نباتية صديقة للبيئة تمامًا.

المنحوتات الرومانية مصممة برؤوس قابلة للإزالة بحيث يمكن تبديل رأس واحد بآخر.

«الصرخة» هي القطعة الأكثر شهرة للفنان التعبيري إدوارد مونش موجودة في 5 إصدارات مختلفة.

لوحة الصرخة

إحدي لوحات بانكسي

ليوناردو دافنشي

بابلو بيكاسو محبًا للحيوانات