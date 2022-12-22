في ذكري رحيله.. محطات في حياة المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي

تحل اليوم الخميس، ذكرى وفاة المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي، الذي يُعد واحدا من أهم المبتهلين في مصر، والذي رحل عن عالمنا في 21 ديسمبر عام 2021.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أهم المحطات في حياة المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي.

من هو الشيخ رفيق على النكلاوي؟

1-‭‬‭ ‬ولد ‬الشيخ‭ ‬رفيق‭ ‬على‭ ‬النكلاوي‭ ‬فى عام 1942م بقرية‭ ‬الأصلاب، التابعة لمركز ‬شبراخيت، ب‬محافظة‭ ‬البحيرة.

2- ‬والده ‬كان فلاحا‭ ‬بسيطا، توفي وعمره 4 سنوات.

3- جدته‭ ‬أم‭ ‬والدته‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬على‭ ‬تربيته‭ ‬ورعايته.

4- حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الشيخ‭ ‬سيد‭ ‬خليفة بكُتاب القرية، وعمره‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ .

5-‭‬‭ ‬التحق‭ ‬بمعهد‭ ‬القرآن‭ ‬بدمنهور.

6- بدأ‭ ‬يتجه‭ ‬للإنشاد‭ ‬الديني،‭ ‬تأثرا ‬ببعض‭ ‬المنشدين‭ ‬القدامى‭ ‬مثل‭ ‬الشيخ‭ ‬«سيد‭ ‬النقشبندي، ‬و‬الفيومي»‭ ‬وغيرهما، ‬وكان‭ ‬عمره‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة.

دخول الإذاعة المصرية

7- دخل الإذاعة المصرية في بداية الثمانينيات كمبتهل‭ ‬ديني،‭ ‬بتشجيع‭ ‬من‭ ‬المستمعين‭ و‬المسؤولين‭.

8- يعتبر‭ ‬أول‭ ‬نقل‭ ‬إذاعي‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬له كان في صلاة الفجر عام 1984، من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

9- كان من ‬أوائل‭ ‬المبتهلين‭ ‬الذين‭ ‬سافروا‭ ‬وأحيوا‭ ‬ليالٍ‭ ‬دينية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية، ومنها «السعودية، والعراق، وسوريا».

10- زار فلسطين وصلى‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصي المبارك.

11- تزوج وأنجب 8 أبناء.

12- نال العديد من الجوائز في المسابقات الدينية المختلفة.

13- عاصر الكثيرين من شيوخ الإذاعة المصرية، الذي عمل معهم مثل «نصر الدين طوبار، والطوخي، ومحمد عمران»، وغيرهم.

14- كان آخر ظهوره له في فجر يوم 2 ديسمبر عام 2021، قبل وفاته بأيام قليلة.

15- توفي يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬عام 2021، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.