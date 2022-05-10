القارئ والمبتهل: أنوى تسجيل القرآن الكريم بالقراءات العشر خلال الفترة المقبلة.. ودعاء «أتيناك» سبب شهرتى

قال القارئ والمبتهل الدكتور صلاح الجمل، إنه ينوى تسجيل القرآن الكريم بالقراءات العشر خلال الفترة المقبلة، وإنه يجوب العالم قارئاً للقرآن وداعياً ومبتهلاً، لافتاً إلى أنه لا يقلد أحداً فى قراءته، وإنه يحارَب ممن وصفهم بـ«أصحاب الضمائر الميتة».

أنا عضو «الأطباء» ونقابة القراء لم تخطر ببالى و«ماعنديش وقت أسمع أغانى»

وأوضح «الجمل» فى حوار لـ«الوطن»، أنه لا يسمع الأغانى وأن الوقت لا يكفيه فى تحقيق أحلامه، لاسيما تلك المتعلقة بتسجيل قراءة القرآن بالقراءات العشر، لافتاً إلى أنه عضو بنقابة الأطباء باعتباره طبيباً، وليس عضواً بنقابة القراء، وإلى نص الحوار:

بداية كيف ترى مسيرتك كقارئ ومبتهل؟ وما خططك للفترة المقبلة؟

- سعيد للغاية بأن الله اصطفانى فى مجال دينى، والنبى صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويعلّم الناس الدين، وكذلك الصحابة والأئمة العلماء والمشايخ الأفاضل، فلا أحب أن يكون نشاطى مقتصراً على الدعاء، وأحب أن يكون شاملاً العلم والقرآن، لأن القرآن هو المعجزة الكبرى للنبى محمد، صلى الله عليه وسلم، كما أنه التحدى الأكبر لكل العالمين، حيث تحداهم الله تعالى أن يأتوا ولو بآية، ومن فضل الله علىّ أننى قارئ للقرآن، وأول ما عرفنى الناس فى مصر عرفونى قارئاً للقرآن، وأتمنى أن أختم حياتى بتسجيل القرآن بالقراءات العشر.

وأسأل الله أن يطيل فى عمرى حتى أسجل القراءات العشر، وهذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى علىّ أسأله أن يعيننى على تحقيقه، لكن بالنسبة للدعاء فهو اصطفاء من الله سبحانه وتعالى ورضا وفتح كبير منه، وأعتبره رزق المصلين بنفحاتهم، ومصر مليئة بالكثير من قراء القرآن الكريم.

هل كان لنشأتك أثر فى تحولك إلى قارئ ومبتهل؟

- نشأت فى قرية اسمها أويش الحجر فى المنصورة، وقد زرت أهلى فى هذه القرية والتقيت بهم فى مسجد أهل القرآن، لا سيما أننى لم أصلِّ فيها منذ نحو خمس سنوات، وقد كان لقاءً طيباً، وتتميز بلدتى بأن كل أهلها من حفظة القرآن الكريم، كما أن عائلتى أنعم الله عليها وتفضّل عليها بنعمة حلاوة الصوت.

ماذا عن بدايتك؟

- أولاً ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وكان قدر الله أن أصلى إماماً، وكانت البداية فى مسجد السيدة نفيسة، رضى الله عنها، ومن قدّمنى للصلاة حينها السيدة نفيسة شاهين، مديرة التخطيط الدينى فى الإذاعة المصرية آنذاك لمدة أسبوعين، وبعدها طلب المصلون من «نفيسة» أن تمد المدة فمدتها أسبوعين آخرين، حتى استمرت الفترة 45 يوماً، فهذه البداية كانت بمثابة الفتح المبين لى، ولكن الناجح فى بلادنا العربية تتم محاربته، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ورغم ذلك فإن عطاء الله لا يتوقف، والحرب ضدى أيضاً لا تتوقف حتى الآن، فعندما مُنعت من الصلاة فى مسجد السيدة نفيسه، فتح الله لى مسجد السيدة سكينة، ومُنعت بسبب الشكاوى الكيدية، ولكن الله منّ علىّ بأن أجوب مساجد مصر كلها لأصلى فيها، وتحقّقت معى مقولة «المنع عين العطاء».

ما أكثر ابتهال اشتهرت به؟

- هو دعاء الأنبياء، وبالأخص عند كلمة «أتيناك».

لماذا يراك الناس مبتهلاً أكثر من كونك مقرئاً للقرآن؟

- دعاء الأنبياء لاقى قبولاً كبيراً لدى المصريين، وعرفنى الناس بسببه، لكن الحقيقة أننى قرأت القرآن الكريم على الهواء مباشرة 5 مرات قبل دعاء الأنبياء، وبعدما اشتهر «دعاء الأنبياء» حصرنى البعض فى زاوية الشيخ الذى يدعو، رغم أن الشيخ طه الفشنى من أعظم المبتهلين فى مصر، كما أنه يقرأ القرآن وليس شبيهاً بأحد، بل إن هناك الكثير من قراء القرآن أخذوا من صوت الفشنى، وكذلك الشيخ محمد رفعت قدّم ابتهالات قيّمة جداً لكن لا يعرفها الكثيرون، وكان أداؤه فى الدعاء متميزاً، كما كان بارعاً فى قراءة القرآن، وكذلك الشيخ الطبلاوى، ومع ذلك لم نسمع أحداً يقول إن هذا قارئ أو ذاك مبتهل، ولكن أصحاب الضمائر الميتة هم من يقولون إن هذا صوته ينفع فى الدعاء فقط، أو القرآن فقط، أو الابتهالات.

بمن تأثرت من قدماء القراء والمبتهلين؟ وهل قلّدت أحداً منهم؟

- كلنا نشأنا على أصوات المشايخ مصطفى إسماعيل ومحمد رفعت وراغب مصطفى غلوش، وجميع القراء الكبار القدامى تأثرت بهم، وكل منهم له موطن تميز، فقد عكفت عشر سنوات على دراستهم، ولكن الله أعطانى نعمة، فكيف أتركها وأذهب للتقليد.

هل تسمع أغنيات لمطربين مثل أم كلثوم أو عبدالوهاب، أو غيرهما؟

- لا أسمع حتى لصلاح الجمل، ليس لدىّ وقت، لأننى معتكف على القراءة فى المصحف ودراسة العلم، وهذا العام أكرمنى الله بالظهور فى ثلاثة برامج تقدم بثلاث قنوات مختلفة، ولكن حتى لو توافر لى الوقت، لن أسمع، لأن هذا الوقت انقضى، سمعت قديماً فى صغرى، أما الآن فلا أسمع أغانى وإنما أتلو القرآن.

بهاء سلطان صوت مميز جداً لكن لو دخل مجال التلاوة «هاكسره»

تردّد مؤخراً عن نية بهاء سلطان دخول مجال الأناشيد والابتهالات الدينية.. هل صوته مناسب لذلك فى رأيك؟

- «فى وجود الشيخ صلاح الجمل هاكسره»، ولكن الفنان بهاء سلطان صوت مميز جداً وتأثر جداً بعبده داغر، وتأثر بالأشياء التى يفعلها الغرب وتأثر بالشيخ عمران، وسجل آية بصوته، لم تكن مضبوطة، ولكن لو دخل فى مجال قراءة القرآن، سيكون صوتاً جديداً ومميزاً.

علاقتى بنقابة القراء

عضوية نقابة القراء شرف وتاج، وهى مثلها مثل أى نقابة، ولكن للأسف لا أعرف مكانها، ولا أعلم كيف ألتحق بها، ولكن عملى فى مجال الطب جعلنى ألتحق بنقابة الأطباء، واكتفيت بعضويتها، فنقابة القراء لم تخطر ببالى، ولكن بها أساتذتنا الفضلاء، كالشيخ الطبلاوى، رحمة الله عليه، الذى كان من أعز أصدقائى، ولكن لا توجد علاقة رسمية لى بنقابة القراء.