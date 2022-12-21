انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق في بني سويف.. وكردون أمني حوله

فوجئ أهالي حي مقبل بوسط مدينة بني سويف، منذ قليل، انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق، دون خسائر بشرية أو إصابات، قبل أن يتم إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى مكان العقار، وجرى وضع الحواجز الحديدية حوله منعًا لمرور أي مواطن تحسبًا لانهيار العقار بالكامل.

انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق في مدينة بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انهيار جزئي لعقار بحي مقبل، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان العقار.

كردون أمني حول العقار

وفرضت قوات الشرطة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، كردونًا أمنيًا حول العقار منًعا لمرور أي سيارة، أو مواطن أسفله تحسبًا لحدوث انهيار كامل، حيث تبين خلو العقار من المواطنين، فيما عدا 3 أشخاص جرى خروجهم .

وانتقل المحاسب هاني الجويلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إلى موقع الحادث، وجرى إخطار محافظ بني سويف، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار واتخاذ الإجراء اللازم فورا.

وجرى تحرير المحضر اللازم ووضع قوة أمنية وتمركز أمني حول العقار لمنع المرور أسفله أو سقوط العقار على المارة والجيران.