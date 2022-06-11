مصرع اثنين في انهيار عقار من طابقين ببني سويف «صور»

لقي شخصان مصرعهما، اليوم السبت، في انهيار جزئي لمنزل بقرية نزلة أقفاص بمركز الفشن جنوب بنى سويف، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الفشن تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وفاة اثنين في انهيار منزل جنوب بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مركز شرطة الفشن، يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل بقرية نزلة أقفاص التابعة لدائرة المركز، ووجه على الفور بسرعة الانتقال، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف والحماية المدينة إلى محل الواقعة.

نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثثين لشخصين وهما «حسين.م.ع»، 40 سنة، و«عبدالصمد.ح.ا»، 35 سنة، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وشكلت الوحدة المحلية لمركز الفشن لجنة للانتقال إلى محل الواقعة وفتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار المنزل، وإخلاء المنازل المجاورة حرصاً على سلامة المواطنين.

مصرع مبيض محارة صدمه قطار

وفي سياق آخر، لقي مبيض محارة مصرعه، اليوم السبت، بعد أن صدمه قطار بمزلقان فابريقة ببا جنوب محافظة بنس سويف، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بمصرع شخص على بمزلقان فابريقة ببا بعد أن صدمه قطار، ووجه على الفور بسرعة الإنتقال إلى محل الواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعى «مصطفى.ا.م»، 43 سنة، مبيض محارة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ببا تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة.