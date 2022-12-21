«الصحة»: معايير جديدة في نقل الدم بمراكز العمليات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المعايير الجديددة التي اعتمدتها الوزارة لنقل الدم، جاءت بعد صدور القانون رقم 8 لعام 2021، الخاص بتنظيم مراكز عمليات الدم، ومن المهم أن يكون لدى الوزارة وحدة واحدة في معايير تقديم الخدمة الصحية المرتبطة بالتبرع بالدم، والاحتفاظ بالدم في البنوك، وصرفه للمحتاجين على مستوى الجمهورية.

عبدالغفار: القانون يساهم في تنظيم ومراقبة مركز عمليات الدم

أضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «dmc»، أن القانون يساهم في تنظيم ومراقبة مركز عمليات الدم، الذي يرأسه وزير الصحة السكان ويضم كل الجهات المعنية، سواء بنك الدم القومي أو المستشفيات الجامعية، والمجلس الأعلى لها، أو بنوك الدم الخاصة.

واستطرد: «فحوصات الأمراض المنقولة عن أمراض الدم، سواء الأمراض الفيروسية الكبدية، أو الأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الدم، كنقص المناعة المكتسب وغيره، وهناك مجموعة من الفحوصات، تم التوافق عليها لتكون عامة على مستوى الوزارة».

وأوضح أن هناك شبكة للربط الإلكتروني، فيما يخص التبرع بالدم، وده جزء من توجهات القيادة السياسية نحو مصر الرقمية، متابعا: «عابزين يكون عندنا شبكة ربط بين كل بنوك الدم، علشان تبقى كل بنوك الدم مربوطة ببعضها، وغرفة عمليات بنك الدم المركزية».