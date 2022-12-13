عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: المجتمع المدني يقدم التوعية بجانب الخدمات

قال هاني عبد الفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني يقوم بالعديد من الجهود في الوقت الراهن ضمن مبادرة «ستر وعافية»، التي تجوب كل محافظات مصر للقيام بكافة الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن العمل على أرض الواقع يتم بالتعاون بين أكثر من 15 كيانا ما بين مؤسسات وجمعيات، لتقديم الأنشطة المختلفة التي تقدمها هذه الجمعيات والمؤسسات.

تنوع الخدمات بتعدد المؤسسات الخيرية المشاركة

وأضاف «عبد الفتاح»، في مداخلة هاتفية على فضائية «extra news»، أن التعاون المثمر بين مختلف المؤسسات الخيرية ينتج عنه تنوع بالأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تقديمها بجودة عالية جدًا، فمؤسسة «صناع الخير» تقوم بالعديد من القوافل الطبية الخاصة بالعيون، ومبادرة «قدم صحيح» لعلاج القدم السكري، فضلًا عن توزيع بعض المنتجات العينية والمادية.

تقديم التوعية إلى جانب الخدمات والقوافل الطبية

وأكمل عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: أن بعض المؤسسات تعمل على تقديم التوعية اللازمة للمواطنين، وتقدم قوافل طبية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن كافة الخدمات المقدمة تستهدف الأفراد الأكثر احتياجا بكل المحافظات التي تتواجد بها، إذ أن المجتمع الأهلي يمثل الذراع الأيمن للحكومات لما يقدمه من دور هام، منوهًا على أهمية زيادة عدد الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم للمواطنين أسوة بأوروبا التي تعمل بها العديد من الجمعيات الأهلية على الأرض وتقوم بدور بارز داخل مجتمعاتها.