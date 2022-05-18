«الصحة» تبحث تطبيق أحدث الإصدارات العالمية لمعايير أمان وسلامة نقل الدم

عقدت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل لمناقشة الإصدار الرابع للمعايير القومية لنقل الدم، تمهيدًا لاعتمادها، في إطار الاستراتيجية الإقليمية لتوفير الدم ومشتقاته، الصادرة عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بهدف مواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.

عقدت ورشة العمل، أمس، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، ووزارات التعليم العالي، والداخلية وممثلي بنوك الدم الخاصة، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق توافر ومأمونية الدم.

آخر الإصدارات العالمية في جميع بنوك الدم

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فعاليات اليوم، تضمنت عقد نقاشات ومحاضرات علمية بين المعنيين في القطاع الصحي وممثلي بنوك الدم بمختلف الجهات، لاستعراض نقاط تحديث آليات تطبيق آخر الإصدارات العالمية في جميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية.

أكد الدكتور محمود حسن مدير عام خدمات نقل الدم القومية والمشرف على الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة، أهمية توحيد أدلة العمل بجميع بنوك الدم، التابعة لمختلف الجهات، بما ينعكس على جودة ومأمونية عملية التبرع للمريض والمتبرع.

واستعرضت الدكتورة مروة محسن مدير إدارة الجودة بخدمات نقل الدم القومية، نقاط التحديث بالإصدار الرابع، طبقًا للتطورات في المعايير العالمية، وإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أبرز الإضافات التي يتضمنها الإصدار الرابع، بدء من معايير التبرع بالبلازما، والمعايير المتبعة داخل مراكز تجميع البلازما، وصولا إلى طرق تطبيق متطلبات التصنيع الجيد للبلازما.

نموذج للحوكمة في مجال نقل الدم

ولفت الدكتور جاسر جاد الكريم ممثل منظمة الصحة العالمية، إلى أهمية توحيد الرؤى، للخروج بأفضل نموذج للحوكمة في مجال نقل الدم، مشيرًا إلى دعم المنظمة لمصر في هذا المجال الحيوي الهام، الذي يعد جزءً أساسيًا من الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين.

وأكدت الدكتورة ريم جان مقرر اللجنة العليا لبنوك الدم بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ضرورة توحيد المعايير القومية لنقل الدم، بين جميع مقدمي الخدمة في الجهات والوزارات المعنية، للوصول إلى العمل بالمعايير الدولية في هذا الشأن.