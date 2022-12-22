العثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل منزله بالقاهرة الجديدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله بالقاهرة الجديدة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة الشاب المشنوق لسماع أقوالها، وما إذا كانت الأسرة تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

العثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «خالد.إ.ح»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

سلامة جميع منافذ الشقة

وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود كسر أو أعمال عنف، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.