العثور على جثة شاب داخل شقته بمصر الجديدة.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

كثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل شقته في مصر الجديدة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، واجراء تحليل مخدرات للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة الكائنة بمحيط العقار تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

العثور على جثة شاب داخل شقته

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل شقته بمصر الجديدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أ.م»، في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه، وكشف الفحص خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

التحريات: عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة

وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وعُثر على المتعلقات الشخصية للمتوفي وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأوضحت التحريات أن المتوفي معروف عنه إدمان المواد المخدرة، ورجحت التحريات بأن يكون سبب الوفاة هو تعاطي الشاب المتوفي لجرعة مخدرات زائدة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.