خبير بيئي: عدم تدوير المخلفات بصورة علمية يؤثر سلبيا على جودة الحياة

قال الدكتور علي قطب خبير البيئة والتغيرات المناخية، إنّ عدم تدوير المخلفات بصورة علمية صحيحة سيؤثر بالسلب على العديد من القطاعات كالزراعة والمياه وكافة مناحي الحياة، لافتًا إلى أن المعلومة الواردة بالإنفوجراف الخاص بمعلومات مجلس الوزراء بشأن الجهود المبذولة منذ عام 2014 وحتى 2021 في هذا الملف، إضافة لكل ما ورد بتقرير مركز معلومات الوزراء من استعراض لنجاح الحكومة في تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، نتج عنه تحسن الأوضاع الصحية لـ 3 ملايين مواطن مصري.

طريقة التخلص من المخلفات العضوية بصورة أمنة

وأضاف قطب في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج هذا الصباح على فضائية إكسترا نيوز، أن هذه المخلفات يتم التخلص منها بمجاري لها أبعادها وتم تخطيطها بدقة، ليتم تجميعها من خلال محطات التحلية ومحطات تدوير المخلفات، ليتم بعد ذلك إنتاجها من جديد بشكل علمي، لافتًا إلى أن البيئة إذ ما تلوثيها بهذا المكون العضوي فأنها تصبح أكثر ضررًا من الملوثات غير العضوية.

اتحاد الغازات الناتجة عن الملوثات العضوية يشكل خطورة

وأوضح خبير البيئة والتغيرات المناخية أن اتحاد الغازات الناتجة عن الملوثات العضوية يشكل خطورة كبيرة جدًا، وهو ما يؤكد عليه المتخصصون في مجال الكيمياء ومجال المركبات العضوية، فالمخلفات الناتجة عن المستشفيات والناتجة عن الصرف الصحي والمخلفات الناتجة الحيوانات، يتم معالجتها معالجة علمية بحتة، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في تبطين الترع لما نتج عنه من تجنب إصابة المواطنين بالعديد من الأمراض أبرزها البلهارسيا، وجهود الإعلام في نشر الوعي والثقافة البيئية.