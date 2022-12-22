مؤتمر صحفي بـ«قناة السويس» اليوم لاستعراض إيرادات الهيئة خلال 2022

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لإعلان الهيئة لإيرادات قناة السويس خلال عام 2022، بالتزامن مع قرب انتهاء العام الجاري وبداية عام جديد، برسوم عبور جديدة تشهد زيادات وصلت إلى 15% على غالبية السفن العابرة من القناة.

مشروع صندوق هيئة قناة السويس

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن الفريق أسامة ربيع سيعقد حوارا صحفيا مفتوحا مع الصحفين والإعلاميين عقب انتهاء مؤتمر إيرادات قناة السويس للإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس.

وينطلق المؤتمر في تمام الواحدة ظهرا بمبنى المارينا الجديد شرق قناة السويس، يتضمن عرض أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الجاري.

الفريق ربيع: نتوقع زيادة في الإيرادات في 2023

وقال «ربيع» في تصريحات صحفية سابقة لـ«الوطن»، إنه يتوقع زيادة إيرادات قناة السويس خلال عام 2023، بالتزامن مع السياسات التسويقية الجديدة التي أعلنتها الهيئة.

وأضاف أن فريق من المتخصصين يعملون على دراسة السوق البحري وحركة التجارة العالمية وتأثير المتغيرات العالمية على حركة التجارة للإعلان عن سياسات تسويقية ملائمة للخطوط الملاحية وهيئة قناة السويس.