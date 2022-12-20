قناة السويس تحقق طفرة في الإيرادات وتوقعات بزيادتها بـ2023

شهدت قناة السويس ارتفاعاً كبيراً فى الإيرادات على مدار السنوات القليلة الماضية بالتزامن مع أعمال التطوير التى شهدتها بإنشاء قناة السويس الجديدة وتطوير المجرى الملاحى ورفع كفاءة أسطول الهيئة من الكراكات والمعدات البحرية.

أعمال التطوير

- تطوير الأسطول من القاطرات وسفن الإنقاذ

- شراء أكبر كراكتين فى الشرق الأوسط وتحملان اسمى: مهاب مميش، حسين طنطاوى

- بناء 4 قاطرات بقوة شد 70 طناً بسرعة تصل إلى 13 عقدة

- إنشاء 3 لانشات عائمة لمكافحة التلوث

- تدشين 16 وحدة بحرية عائمة جديدة

- بناء المعدية الجديدة حمولة 210 أطنان بالرصيف الشمالى للترسانة

- العمل على بناء لانشين من طراز «ووتركرافت» بمصنع الفيبر جلاس بطول 13.70 متر، وعرض 4.10 متر، بغاطس 1.18 متر، وسرعة 20 عقدة

- تطوير القطاع الجنوبى فى قناة السويس

- إزالة 37 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه حتى الآن بالمشروع

- الانتهاء من تنفيذ 100% من أحواض الترسيب

- 84% نسبة إنجاز أعمال التكسيات