إنشاء متحف أحمد زويل بمقر مدينته.. يضم مقتنياته بمساحة 110 آلاف متر مربع

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار رسميا، عن إنشاء متحف خاص بمقتنيات مؤسس المدينة الراحل العالم المصري أحمد زويل بمقر المدينة بالسادس من اكتوبر، موضحة أن مجلس إدارة المدينة ومجلس الأمناء برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يولون أهمية بالغة لإنشاء هذا المتحف.

متحف الراحل أحمد زويل

وأوضح الدكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، أنه من المقرر أن يضم المتحف عددا كبيرا من مقتنيات عالم نوبل أحمد زويل ورحلته العلمية الملهمة، مشيراً إلى أن أرملة العالم الراحل وشريكة رحلته الدكتورة ديمة فحام قررت إرسال كل مقتنياته الخاصة والفريدة الموجودة في منزله بلوس أنجلوس إلى مقر مدينة زويل لعرضها بالمتحف الذي تعمل المدينة على تجهيزه حاليا ليكون جاهزا للافتتاح بالتزامن مع الانتهاء تماما من إنشاءات وتجهيزات المرحلة الثانية من المدينة التي شملت المبنى الأكاديمي المتميز والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط حيث تبلغ مساحته 110 آلاف متر مربع ومجهز بأرقي المعايير العلمية.

مدينة زويل تتصدر الجامعات المصرية

يذكر أن مدينة زويل حافظت للعام الثاني على التوالي على تصدرها للجامعات المصرية في المركز الأول طبقًا لتصنيف التايمز البريطانية والعاشرة عربيا رغم مرور 9 سنوات فقط على انطلاقها كما نجحت مدينة زويل كأول جامعة مصرية في الحصول على الاعتماد الدولي لعدد من برامجها في مجال الهندسة والعلوم من هيئة الاعتماد الامريكية ABET، وهو ما يعكس فلسفة المدينة الهادف الى تحقيق أعلى المعايير العلمية واعداد جيل جديد قادر على التفكير المبتكر وتغيير وجه الحياة في مصر من خلال توفير حلول علمية لقضايا المجتمع في مجالات المياه والطاقة والصحة والزراعة وغيرها إضافة الى تطوير الصناعة من خلال البحث العلمي بما يسهم في دعم الاقتصاد والناتج القومي