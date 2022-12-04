شخصيات عامة ورؤساء ونجوم حاورهم مفيد فوزي.. أبرزهم نجيب محفوظ وأحمد زويل

استطاع الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي خلال مشواره الإعلامي، محاورة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسيين وغيرهم من رجال الدولة، بدأ الأمر بعد مسيرة طويلة أمضاها في عالم الإعداد، وقتها صدر قرار من الإعلامية سامية صادق بظهوره على شاشة التليفزيون المصري عام 1982م لتقديم برامجه بنفسه وكان نصه كالتال، «أن أفضل من يقدم برنامجًا هو من يعده».

نجوم حاورهم الإعلامي مفيد فوزي

أتيحت الفرصة لـ مفيد فوزي لأن يحاور عدد كبير من النجوم، منهم العندليب عبدالحليم حافظ، إلا أنَّ أول حوار تليفزيوني له أمام الشاشة كان مع الأديب نجيب محفوظ في برنامج «عصر من الفن».

- كان من أهم الحوارات الصحفية للراحل، لقاءه مع الفنان محمود المليجي، الذي نشر في مجلة «الإذاعة»، وكان أول حوار إذاعي له مع المخرج كمال الشيخ.

- من النجوم الكبار الذين كان لهم نصيب المحاورة من الإعلامي القدير، عمرو دياب، وإحسان عبدالقدوس، ويوسف إدريس، ويحيى حقي ومفيدة عبدالرحمن أول محامية في مصر، وذلك من خلال حلقات تليفزيونية منفصلة من إخراج جميل جميل المغازي.

نجيب محفوظ وأحمد زويل وفاروق الباز

حاور مفيد فوزي، عددًا من مع رواد الأدب والفن والسياسة أمثال أحمد زويل وفاروق الباز، كما حاور رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك 4 مرات، كما أنَّه حاور العديد من رؤساء الوزارات في مصر، أهمهم: عاطف عبيد، وكمال حسن علي، وعلي لطفي، وكمال الجنزوري، وأحمد نظيف.