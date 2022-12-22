«التنسيقية» تعقد ورشة عمل حول الحوار الوطني وتعزيز دور النقابات المهنية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل عن أهم التحديات التي تواجه النقابات المهنية في مصر، في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها للقضايا التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتناولت الورشة ملف النقابات المهنية، حيث ناقشت عدة محاور تضمنت دور النقابات في ضبط سوق العمل، وتقليص الفارق بين ‏أعداد الخريجين وحاجة سوق العمل، والإسراع في إصدار قانون تنمية موارد النقابات المهنية لمساعدة النقابات على أداء دورها في تطوير المهن والحفاظ على مصالح أعضائها، ‏والاهتمام بتحقيق الدور الدستوري للنقابات في تطوير مهامها بما يتماشى مع آليات العصر وتحقيق التوازن مع مصالح أعضائها، فضلا عن ‏دور النقابات في توعية طلاب الجامعات بأهمية التنظيم النقابي ‏وأهمية وضع استراتيجية وطنية للنقابات، وتحديد رؤية مستقبلية لها، ودراسة التشريعات الحالية وسد الفجوات التشريعية المتعلقة ببعض المهن.

أدار ورشة العمل: أحمد مشعل ومحمد خالد أبو طيرة، عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الورشة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية، وممثلين عن أحزاب سياسية تضمنت حزب مستقبل وطن والأحرار الدستوريين والحرية المصري والإصلاح والتنمية وإرادة جيل وحقوق الإنسان والمواطنة، وطلاب من جامعة النهضة وجامعة مصر وجامعة الإسكندرية وجامعة طنطا.

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من جميع التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.