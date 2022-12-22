أستاذ مصري بجامعة برمنجهام: الطباعة ثلاثية الأبعاد تحول المنازل إلى مصانع

قال الدكتور معتز عطا الله أستاذ صناعة المواد المتقدمة في جامعة برمنجهام الإنجليزية، إن الطباعة ثلاثية الأبعاد، أحد التكنولوجيات الرقمية التي ظهرت بمجال الصناعة مؤخرًا، وتعتمد على إنتاج المنتجات المختلفة عن طريق تصميمها على الكمبيوتر، أي أنها تختلف تمامًا عن الصناعات التقليدية التي ينتج عنها كمية من الهالك، ما يعني أن الصناعات التقليدية ضارة بالبيئة ولها العديد من الخسائر إضافة إلى تكلفتها العالية، وهو ما تتجنبه الصناعات المتقدمة.

وأضاف عطا الله في حوار مع الإعلامي محمد الشاذلي ببرنامج صباح الخير يا مصر على فضائية القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية، أن الطباعة الثلاثية تعتمد على تقنية تقوم ببناء أي شيء بطباعة ثلاثية الأبعاد عن طريق الطباعة على طبقات فوق بعضها بدلًا من الطباعة على الورق، للوصول إلى الشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا توسعت بشكل كبير جدًا مؤخرًا في العديد من المجالات أبرزها المجالات الطبية والهندسية والبناء والتشييد.

تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تتيح تحويل المنازل لمصانع

وأوضح أستاذ صناعة المواد المتقدمة في جامعة برمنجهام، أن بناء الأهرامات تم عن طريق الطبقات، فهو شكل هرمي تم وضع طبقات من الحجارة فوق بعضها حتى تم الوصول إلى الشكل الهرمي في النهاية، أما استخدام تقنية الطباعة ثلاثة الأبعاد فتتم عن طريق وضع طبقة خراسانية بين هذه الطبقات للوصول إلى بناء ثلاثي الأبعاد، مشيرًا إلى أن العالم أجمع يسير نحو هذه التقنية لما تتيحه من مرونة في الصناعة.

طباعة الأشياء تعيد استخدامها مرة أخرى

ولفت عطا الله إلى أن العديد من الصناعات تقوم على فكرة القوالب لإنتاج أعداد كبيرة من المنتج كزجاجات المياه على سبيل المثال، أو قوالب الأحذية، أما المستقبل فيسير للطباعة حسب الطلب: «مثلًا وجود قطعة غيار قديمة يمكن أن يتم طباعتها وإعادة استخدامها مرة أخرى، لكي يتم تعويض النقص الموجود بالسوق».