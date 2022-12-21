«شعبة الأرز» باتحاد الصناعات: وفرة المعروض من السلعة أدت لاستقرار الأسعار

أشاد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، بقرار وزارة التموين بالسماح بنقل وتداول السلعة الاستراتيجية بين المحافظات، متوقعاً استقرار الأسعار نظراً لوفرة في المعروض.

وفرة المعروض بجميع منافذ البيع

وقال «شحاتة»، إن قرار وزارة التموين ساهم في وفرة المعروض بجميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، ومتاجر التجزئة ليباع بالتسعيرة المعلن عنها.

توفير السلع الأساسية والاستراتيجية

وأضاف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار يأتي انطلاقاً من اهتمام الدولة بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية لمواطنيها بأسعار مناسبة، والحرص على عدم نقص أي منتج بالأسواق.

الأرز متوفر بكميات كبيرة

تابع رئيس الشعبة: «الأرز متوفر بكميات كبيرة ولا يوجد محافظة واحدة تعاني من نقص في المعروض ولا وجود لأي شكاوي من المواطنين بفضل السماح بحرية التداول والتوزيع».

من أرخص السلع الغذائية

وأكد انخفاض أسعار الأرز، موضحًا: «من أرخص السلع الغذائية الاستراتيجية وطالما متوفر بجميع منافذ البيع فالأسعار ستظل مستقرة».

وعن تراجع أسعار الأقماح عالميا، قال رئيس الشعبة إن مصر من أكثر الدول المستوردة للقمح والسلع الغذائية، وبالتالي أي انخفاض عالمي لأي سلعة سيتبعه تراجع محلي لنفس ذات السلعة.

أسعار القمح مستقرة

وتابع، «أسعار القمح مستقرة في السوق المحلي حالياً، وتوافر الحصيلة في صالح المواطن، ووجود أكثر من سلعة غذائية بديلة تساعد على تراجع المتوسط السعري للسلع والمنتجات، وننتظر موسم القمح لتحديد الأسعار».