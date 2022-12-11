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وزير الشباب لـ قناة الحياة: ماراثون الأهرامات تشجيع لرؤية مصر الرياضية والسياحية

كتب:

محمد عز الدين
08:05 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

عرض برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، تقريرا تليفزيونيا عن انطلاق سباق ماراثون الأهرامات بمشاركة 79 دولة أجنبية وعربية للمرة الرابعة على التوالي.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الماراثون في حد ذاته جزء كبير ومهم للرياضة، وتشجيع لرؤية مصر الرياضية والسياحية التي تلقى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أوضح أيمن حقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ذا تراي فاكتوري»، أن الشركة اختارت منطقة الأهرامات لتنظيم مثل هذا الماراثون التاريخي، متابعا: «نجحنا للعام الرابع على التوالي بفضل دعم وزارة الشباب والرياضة والسياحة والآثار بوضع الحدث تحت رعاية الرئيس السيسي، ويتم تنظيمه على أعلى مستوى».

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