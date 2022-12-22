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خروج شقيقي أول حالة زراعة رئة في مصر من مستشفى عين شمس.. حالتهما تحسنت

كتب:

أحمد أبوضيف وكريم روماني
12:05 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
كامل أثناء تلقيه الرعاية- صورة تعبيرية

كامل أثناء تلقيه الرعاية- صورة تعبيرية

 خرج منذ قليل، شقيقا سحر ربيع، أول حالة زراعة رئة في مصر والشرق الأوسط، من متبرعين أحياء، وهما كامل ربيع، 31 عاما وجمعة ربيع، 26 عاما، حيث تبرع كل منهما بفص من رئتيمها لسحر التي عانت من التهاب رئوي منذ سن 6 سنوات وهي حالياً في عمرها الـ28 عاما.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس فريق وحدة زراعة الرئة، بمستشفى عين شمس التخصصي، التابع لجامعة عين شمس، أن المستشفى قدم الرعاية الصحية كاملة لـ«كامل وجمعة»، واطمأن عليهما تماماً.

حالة سحر قبل إجراء العملية 

وأضاف الدكتور أحمد مطصفى، لـ«الوطن»، أن حالتهما مستقرة تماماً، وأن سحر ربيع، حالياً في حالة مستقرة وكانت تعاني من تليف رئوي حاد وارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي واعتمادها على الأكسجين المنزلي اعتماداً كلياً ودخولها المتعدد إلى الرعاية المركزة لتلقي الأكسجين ووضعها على جهاز تنفس صناعي.

وأضاف أن شقيقاها تبرعا لها بفص من الرئة وبعد عمل الفحوصات اللازمة وعمل التوافق النسيجي تبين قدرتهما على التبرع.

وخرجت المريضة من العمليات إلى الرعاية المركزة على جهاز «الأيكمو» المركزي وأجهزة متابعة العلامات الحيوية وأدوية مدعمة لعضلة القلب ومع تحسن الحالة تم تحويل جهاز الإيكمو المركزي إلى جهاز إيكمو طرفي الذي من المتوقع سوف يستمر لمدة يومين إلى 3 أيام.  

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