رئيس جامعة عين شمس لقصواء الخلالي: نجاح جراحة زراعة الرئة نصر كبير لمصر

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ورائد زراعة الكبد، إنّ ما حدث منذ عام 2001 حتى الآن إنجاز كبير لجراحات زراعة الكبد، مشددًا على أنها عمليات دقيقة لا تتحمل أي خطأ: «في البداية كانت حلما كان يسخر منه كثيرون من داخل الحقل الطبي، وفي البداية كان هناك معارضة من المجال الطبي والمجتمع بصفة عامة، وحتى الآن هناك أصوات معارضة لجراحات نقل الأعضاء عموما».

زراعة الكبد بدأت منذ أكثر من 20 في مصر

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، أن جراحات زراعة الكبد بدأت في مصر منذ 20 أو 22 سنة: «نجحنا وأثبتنا للناس أنها ممارسة ناجحة ومستحقة وهناك تقبل مجتمعي لها».

وتابع أنه يجب تطبيق الجزء غير المطبق من القانون، إذ أن هناك عادات وتقاليد وثقافة تحول دون هذا التطبيق، ولكن جرى التخلص منها بمرور الوقت وفي ظل البراهين الأساسين، لافتًا إلى أن مصر بدأت زراعة الكليتين قبل زراعة الكبد، كما تمت زراعة الرئة من متبرعين حيين لشقيقة لهما، هذا نصر كبير يضيف لبناء القدرات في مصر.

وقال إنّ جراحات زراعة الأعضاء مفيدة للمرضى والممارسة الطبية بصفة عامة في أي بلد، إذ ترتقي المؤسسات الصحية وتتعاظم الخبرات في التخصصات العامة والدقيقة.

زراعة الكبد تستغرق 6 أو 7 ساعات

وأوضح أن جراحات زراعة الكبد تستغرق 6 أو 7 ساعات بعد أن كانت تستغرق حوالي 20 ساعة، لافتًا إلى أن الاستفادة الكبرى من زراعة الأعضاء أنها تمنح فرصة حياة جديدة للمرضى كي يحيا حياة صحية.

وأشار إلى أن نسبة وفيات جراحات زراعة الكبد في مصر في أول 3 شهور تتراوح بين 5% إلى 10%، ولكنها في البداية كانت تتراوح بين 20% إلى 25%، كما أن نسبة الإعاشة في أول سنة تتراوح بين 88% إلى 90%، و78% إلى 80% في أول 3 سنوات، و74% في أول 5 سنوات.

المتيني يشيد بمبادرة 100 مليون صحة

وأشاد بمبادرة 100 مليون صحة، مؤكدًا أنها مبادرة تاريخية لم تحدث في التاريخ من قبل، ما يمثل ثورة علمية في علاج فيروس سي.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن فيروس سي في مصر كان مشكلة أمن قومي، لأنها كانت تهدد إنتاج الشعب المصري: «وبالتالي فإن الاحتياج لزراعة الكبد نتيجة فشل كبدي يكون سببه فيروس سي وهو السبب الأشهر في العالم كله من المنتظر أن يقل، ولكن لن يقل خلال 3 سنوات مثلا، لكنه يستغرق 10 سنوات، لأن المرضى في الخمسينيات والستينيات من أعمارهم تضرروا، كما أن هناك أناس عولجوا وعددهم كبير».