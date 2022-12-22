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«مدبولي» يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم

كتب:

محمد مجدي
12:28 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

ينعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لمتابعة عدد من الملفات التي تعمل عليها الحكومة في عدة مجالات.

ويتطرق الاجتماع إلى تطورات تحفيز الدولة لقطاع الصناعة، في إطار الموافقة على منح «رخص ذهبية» لعدد من الأنشطة الاستثمارية الجديدة، بما يُحفز عملية الاستثمار.

ومن المُقرر أن يناقش الاجتماع أيضاً، تطورات جهود الدولة لـ«ضبط الأسعار»، والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، وافتتاح منافذ لتوفير السلع بأسعار مُخفضة للمواطنين.

 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.