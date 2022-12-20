مدبولي يوجه بإلغاء الحج على نفقة الدولة لهذا العام.. وتقليل بعثات الخدمة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وآخرين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تمت الدعوة لهذا الاجتماع بمناسبة بدء الاستعدادات والترتيب لموسم الحج المقبل، وقال إن هناك اجتماعات تنسيقية جرى عقدها بالفعل مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج، إذ تمت مناقشة مختلف التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

ووجه رئيس الوزراء باستمرار الاجتماعات التحضيرية التي تجرى بين الجهات المصرية المعنية، وكذا الاجتماعات التنسيقية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية؛ من أجل ضمان توفير جميع الخدمات اللازمة للحجاج المصريين، وتيسير شئونهم، مع إلغاء الحج على نفقة الدولة لهذا العام، وتقليل أعداد بعثات خدمة الحجيج إلى حدها الأدنى.

جهود الأطقم الطبية

ومن جهته، استعرض وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، الجهود التي قامت بها الأطقم الطبية خلال موسم الحج الماضي، لافتا إلى أننا ننتظر الإفادات التي ترد إلينا من الأشقاء في المملكة فيما يخص الإجراءات الصحية المطلوب اتخاذها، مؤكدا في هذا الإطار استعداد الوزارة التام لكافة الخدمات الصحية المطلوب توفيرها.

ومن جهته، أكد وزير الأوقاف، أهمية الالتزام بما جرى تطبيقه العام الماضي بشأن عدم تخصيص حج على نفقة الدولة، إلى جانب تقليل أعداد البعثات الخدمية لتكون عند الحد الأدنى، وبدون بدلات سفر.

وخلال الاجتماع أيضا، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة فيما يخص حج القرعة والجمعيات، كما قدمت عددا من مقترحات الوزارة للضوابط المنظمة لها.

ونوّه مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية إلى أن الاجتماع التحضيري مع الجانب السعودي شهد توافقا حول عدد من الموضوعات اللوجستية، بالإضافة إلى الآلية الجديدة للتعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج، وكذلك التعاقدات الخاصة بإقامتهم على نظام المسار الإلكتروني السعوديّ، فضلا عن آليات التنسيق المبكر مع هيئة الطيران السعودي؛ من أجل استصدار تصاريح الهبوط بالمطارات.