«الداخلية» تطلق قوافل طبية وإنسانية بقرى شمال سيناء

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد، معك في كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية إنسانية، استهدفت عددا من القرى بنطاق محافظة شمال سيناء لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عددا من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

توزيع المساعدات العينية على نزلاء المستشفيات

كما تم توزيع المساعدات العينية على نزلاء المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام، فضلًا عن توقيع الكشف الطبي على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولًا واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

ملف الأمن الإنساني

وتُولي وزارة الداخلية اهتمامًا خاصًا بملف الأمن الإنساني من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلًا عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية «المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل»، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

مبادرة «كلنا واحد»

واستمرارًا لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة «كلنا واحد»، بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها، ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دومًا على راحتهم.