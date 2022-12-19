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قوافل من «الداخلية» لتوزيع بطاطين وأغذية بالمحافظات ضمن مبادرة «كلنا واحد»

كتب:

محمد بركات 
12:13 م | الإثنين 19 ديسمبر 2022
مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية إطلاق فعاليات مبادرة (كلنا واحد – قافلة الخير) ، حيث تم خلالها تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين  - مواد غذائية) بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.. وذلك على النحو التالى :

مديرية أمن القاهرة

مديرية أمن الوادى الجديد 

مديرية أمن السويس

مديرية أمن مطروح

مديرية أمن بنى سويف

مديرية أمن بورسعيد

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