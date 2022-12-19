قوافل من «الداخلية» لتوزيع بطاطين وأغذية بالمحافظات ضمن مبادرة «كلنا واحد»
كتب:
محمد بركات
12:13 م | الإثنين 19 ديسمبر 2022
مبادرة كلنا واحد
واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية إطلاق فعاليات مبادرة (كلنا واحد – قافلة الخير) ، حيث تم خلالها تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين - مواد غذائية) بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.. وذلك على النحو التالى :
مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن الوادى الجديد
مديرية أمن السويس
مديرية أمن مطروح
مديرية أمن بنى سويف
مديرية أمن بورسعيد