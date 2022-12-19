قوافل من «الداخلية» لتوزيع بطاطين وأغذية بالمحافظات ضمن مبادرة «كلنا واحد»

واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية إطلاق فعاليات مبادرة (كلنا واحد – قافلة الخير) ، حيث تم خلالها تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين - مواد غذائية) بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.. وذلك على النحو التالى :

مديرية أمن القاهرة

مديرية أمن الوادى الجديد

مديرية أمن السويس

مديرية أمن مطروح

مديرية أمن بنى سويف

مديرية أمن بورسعيد