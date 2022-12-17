الداخلية: استمرار المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية 2022

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2022، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إذ تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

توفير السلع الغذائية

وجرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 34 سلسلة و1051 فرعا و4 شوادر بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة في تلك المبادرة، إضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تتضمن كل قافلة سلعا غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.

تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية

وتواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوي سلعا متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.