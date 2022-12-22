بدء صلاة الجنازة على المنتج الراحل محمد عمارة في مسجد المشير

بدأت صلاة الجنازة على جثمان المنتج الراحل محمد عمارة، قبل قليل، في مسجد المشير بالتجمع الخامس، عقب صلاة الظهر، بحضور عدد من أفراد أسرته وأصدقائه، قبل دفنه في مقابر الأسرة..

وفاة المنتج محمد عمارة

وغيّب الموت المنتج محمد عمارة، أمس، حيث أنتج طوال حياته الفنية العديد من الأعمال المهمة، منها مسرحيات «لعبة الست، وكارمن، وسكة السلامة»، ومسلسلي «فارس بلا جواد، ويوميات ونيس» وغيرها من الأعمال.

معلومات عن المنتج الراحل محمد عمارة

ولد الراحل محمد عمارة في بيئة فنية، فشقيقه المخرج حسين عمارة، ونجل الممثل والمخرج الراحل إبراهيم عمارة، ودرس الإخراج مثل والده وشقيقه، كما عمل في فترة الخمسينيات كمساعد مخرج، كما عمل مصورا ومدير تصوير في الستينيات.

أشهر أعمال محمد عمارة

وتضم قائمة الأفلام التي عمل بها محمد عمارة في بدايته كمساعد مخرج، «اشهدوا يا ناس، ولحن الوفاء، ولماذا أعيش»، أما الأفلام التي شارك بها كمصور ومدير تصوير، هي «اقتلني من فضلك، ومن أجل حفنة أولاد، ويارب توبة».

أنتج محمد عمارة أفلام في بدايته ومنها «قصة الحي الغربي، وياما أنت كريم يارب»، وتزوج بالراقصة سهير زكي، وهو نجل شقيقة المخرج حسن الصيفي.