تشييع جنازة المنتج محمد عمارة من مسجد المشير غدا

نعت نقابة المهن السينمائية، المنتج محمد عمارة، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، وقدمت العزاء لأسرته وطالبت الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وأوضحت نقابة المهن السينمائية، أنّ جنازة عمارة، غدًا الخميس من مسجد المشير بالتجمع الخامس، عقب صلاة الظهر.

نقيب السينمائيين ينعى محمد عمارة

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان: «ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير محمد عمارة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».

كما حرص الفنان محمد صبحي، على نعي المنتج محمد عمارة، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. أخي وصديقي وحبيبي الإنسان والفنان المنتج محمد عمارة الذي أنتج أعظم أعمالي على الإطلاق.. ونيس وفارس بلا جواد ومسرحيات لعبة الست وكارمن وسكة السلامة.. كنت سندا لي وصاحب فضل بعد ربنا سبحانه وتعالي عليا وعلى فنانين كثيرين.. لقد رحلت اليوم وشعرت بفراقك يا أعظم رجل وأحن صديق.. ستظل شامخا في قلوبنا وصالحا بأعمالك أمام الله.. دعواتي أن الله يغفر لك ويرحمك ويدخلك فسيح جناته».

وفاة محمد عمارة

وكانت الفنانة سيمون، أعلنت وفاة المنتج محمد عمارة، اليوم الأربعاء، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وذلك دون إعلان تفاصيل العزاء.

ونشرت سيمون عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة للمنتج محمد عمارة، مُعلقة: «البقاء لله المنتج الجميل محمد عمارة.. صاحب مسرحياتنا العظيمة لعبة الست وكارما وسكة السلامة وفارس بلا جواد، الله يرحمه يا رب».