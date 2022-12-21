وفاة المنتج محمد عمارة صاحب مسلسل «فارس بلا جواد»

أعلنت الفنانة سيمون، وفاة المنتج محمد عمارة، اليوم الأربعاء، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وذلك دون إعلان تفاصيل العزاء.

ونشرت سيمون عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة للمنتج محمد عمارة، مُعلقة: «البقاء لله المنتج الجميل محمد عمارة.. صاحب مسرحياتنا العظيمة لعبة الست وكارما وسكة السلامة وفارس بلا جواد، الله يرحمه يارب».

كما نعته الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها على موقع «انستجرام»، حيث قدمت واجب العزاء لأسرته، بقولها: «خالص العزاء في وفاة المنتج المحترم محمد عمارة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».