القبض على 5 لصوص في الشرابية والتبين وروض الفرج بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى القبض على 5 لصوص بمناطق الشرابية والتبين وروض الفرج.

تعود الواقعة عندما تم ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب «الخطف»، باستخدام دراجة نارية «مستأجرة».

وبحوزتهما عدد 5 هواتف محمولة مجهولين المصدر، كما ضبط شخصان، مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين، لقيامهما بسرقة 2 شباك ألوميتال من داخل إحدى المدارس.

تعود الواقعة عندما نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج لقيامه بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الإستيلاء على البطاقات البنكية «كروت الفيزا» الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم وإستبدالها بأُخرى، وسحب مبالغ مالية من حسابهم عقب التحصل منهم على الرقم السري.

وبحوزته 4 بطاقات بنكية «فيزا» بأسماء أشخاص مختلفين، مبلغ مالي، وبمواجهة المتهمين أقرو بما جاء بالتحريات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.