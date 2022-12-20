القبض على حارس عقار وزوجته بتهمة سرقة شقة في البساتين 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (حارس عقار وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجمالية.. لقيامهما بعرض كمية من المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات بالعقار محل عمل المتهم الأول بأسلوب "المغافلة" وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وإتهمتها بالسرقة.

ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن شقيقه الكائن بدائرة القسم.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأضاف بتصرفه فى جزء من المبلغ المالى وإخفاء باقى المبلغ المستولى عليه لدى (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- طبنجة وخزينة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهته أقر بعلمه بكون المبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة المشار إليها ، كما أضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بالسرقة.

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وبحوزته (مفك - مفتاح ألانكا) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة زجاج مرآة السيارات بأسلوب "الفك" .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، تم بإرشاده ضبط المراية المستولى عليها وكذا عدد من مرايات السيارات مختلفة الأنواع من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.