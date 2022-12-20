ضبط عصابة تخصصت في سرقة السيارات عن طريق المغافلة بالتجمع الخامس 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس، بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، بأنه عرض السيارة ملكه للبيع على أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وأثناء معاينة شخصين لها بغرض شرائها، تمكنا من مغافلته والاستيلاء عليها، وفرا هاربَين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية.

ضبط المتهمين في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستولى عليها، وعثر بداخلها على «كمية من مخدر الهيروين - عدد من طلقات الخرطوش»، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب المغافلة، وكذلك من خلال استئجارها من مكاتب التأجير المختلفة بموجب بيانات غير خاصة بهم، وخاصة بسائقين يتواصلون معهم بدعوى توفير فرص عمل لهم.

وأقر المتهمين بارتكابهما واقعتين سرقة بالأسلوب ذاته، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والذخيرة بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

مضبوطات مختلفة

وبإرشاد المتهمين، جرى ضبط «حروف لوحات معدنية - 2 قلم حبر- مقص حديدي (يتم استخدامه في صناعة اللوحات المعدنية - مبلغ مالي - سيارة (من متحصلات نشاطهما الإجرامي)».

كما أرشدا عن سيارتين إحداهما مُثبت عليها لوحات معدنية مصطنعة وغير خاصة بها، والأخرى حيازة تاجر سيارات «حسن النية»، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والسيارات واتهموهم بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.