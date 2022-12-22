إنشاء 523 بئرا جديدة لحصاد مياه الأمطار في قرى مطروح (صور)

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن هناك اهتمام بحصاد مياه الأمطار وحفر الآبار في القرى والنجوع والمناطق المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوى للمزارعين بالقرى والتجمعات بمدن ومراكز المحافظة، وجرى إنشاء 523 بئرا جديدة في قرى المحافظة المختلفة.

حفر آبار لـ 160 شابا بمطروح

وأضاف محافظ مطروح، أنه بجانب الاهتمام بمشروعات الآبار نهتم بالزراعة لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال توفير أجود أصناف تقاوي القمح عالية الإنتاجية، والتي تجود زراعتها بمطروح تحت الظروف المطرية، ما ساهم في رفع دخل المزارع وزيادة المساحات المنزرعة من القمح وتنفيذ المشروع الزراعي للشباب بمساحة 3 أفدنة وبئر نشو لتجميع مياه الأمطار لعدد 160 شابا بتمويل من المحافظة، وتسليم 70 فدانا زراعيا لشباب سيوة بمنطقة أبو شروف غرب سيوة، بالإضافة إلى الاهتمام بالنهوض بالتعليم الزراعي، وفتح فصل للزراعة المطرية وفصل لتنمية المراعي، وفصل لمكافحة الآفات وفصل لصناعات الحرف اليدوية والسجاد وفصل لتحلية مياه الآبار والبحر لتوفير الكوادر الفنية المؤهلة ليواكب الاحتياجات العملية لسوق العمل.

حصاد مياه الأمطار

وأوضح المحافظ، في بيان، أنه في مجال حصاد مياه الأمطار، يجري توفير مياه الشرب للمواطنين داخل التجمعات والقرى، وانتهينا من تنفيذ مشروعات لحصاد مياه الأمطار مع التوسع في إنشاء الآبار والسدود الخزانات وإعادة تأهيل صيانة الآبار الرومانية وغيرها من السلوم حتى الضبعة، خلال عامين بتنفيذ عدد 3989 بئر نشو بسعة تخزين 422210 م3، وتنفيذ عدد 250 خزانا سعات مختلفة بسعة تخزين 84600 م3، وتنفيذ ورفع كفاءة عدد 273 بئر روماني وبئر نشو بسعة تخزين 86368 م3، وجار العمل في إنشاء سد الحماية بوادي إسماعيل بمطروح بتكلفة 11 مليون جنيه للحماية من السيول والاستفادة من مياه الأمطار، مع استكمال إجراءات الإنشاء بباقي الوديان، بالتعاون مع وزارة الري.