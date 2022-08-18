مشروعات «حياة كريمة» في 3 مراكز بمطروح.. مدارس وتحلية مياه وحفر آبار

اتجهت الدولة المصرية من خلال مبادرة« حياة كريمة» للنهوض بالقرى معدومة الخدمات، والوقوف على ما تحتاجه بالتفصيل في مختلف القطاعات، لإقامة مشروعات للنهوض بها في جميع المراكز، ومنها النجيلة وبراني حتى قرى مركز السلوم على الحدود الغربية، ووضع خطة شاملة لبدء تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

لجنة مبادرة «حياة كريمة» في مطروح

واستمعت لجنة «حياة كريمة» المقبلة من وزارة التنمية المحلية لممثلي القرى، مع عمد وشيوخ قبائل وعواقل، بحضور المهندس حسين السنيني منسق مبادرة «حياة كريمة» في محافظة مطروح، للتعرف على جميع احتياجاتهم، وجرى تدون جميع المشاكل التي يعانون منها بالقرب والمناطق السكنية.

المشروعات المقترحة من لجنة التشاور بـ«حياة كريمة»

وأكد منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى التوصل من خلال لقاء تشاوري بين ممثلي القرى والجهاز التنفيذي ومسؤولي «حياة كريمة» في 7 قرى ومناطق سكانية، هي أبو سطيل، وأبو مرزوق، وممثلي تجمعات جنوب برانى، وقريه المثاني، وتجمعات جنوب النجيلة، وقريه أبوزريبة، ومنطقه حبون بالسلوم.

وأوضح منسق «حياة كريمة»، أن المشروعات تتضمن القطاعات الحيوية خاصة في البنية التحتية، وهي كالآتي:-

- في قطاع المياه إنشاء محطات تحلية وتوفير سيارات نقل المياه «فنطاس»، وسيارة صرف لكل وحدة وتأهيل عدد من المحطات القائمة بالفعل.

- تنفيذ مشروع الصرف الصحي في القرى وجميع المناطق المحتاجة.

- في قطاع الزراعة حفر عدد كاف من آبار تجميع وتخزين مياه الأمطار، وصيانة كل الآبار الرومانية، وكذلك الآبار القديمه وتنمية الوديان بها.

- في قطاع الري إنشاء خزانات استراتيجيه سعه 500م3 و01000 م3 لتوفير مياه للشرب والثروة الحيوانية والزراعة.

- في قطاع الصحة إنشاء بعض الوحدات ورفع كفاءة الوحدات التي تحتاج لذلك.

- في قطاع التعليم إنشاء مدارس جديدة وعمل توسعه في بعض المدارس، مع رفع كفاءه مدارس أخرى، وإنشاء مدارس الفصل الواحد، مع التأكيد على ضمان تشغيلها، وفتح بعض الفصول الثانوي.

- في قطاع التموين فتح بعض المكاتب التموينية الجديدة.

- في قطاع الشباب والرياضة إنشاء مبان وملاعب جديدة لمراكز الشباب وبعض الأندية.

- في قطاع التضامن الاجتماعي إنشاء وحدات إجتماعية جديدة.

- في قطاع الكهرباء دعم التجمعات السكانية والقرى بمحولات ذات قدرة أكبر، وصيانة الشبكات وتركيب أعمدة إنارة جديدة.

- في قطاع الإسعاف إنشاء بعض نقاط جديدة ودعمها بسيارات، ورفع كفاءة بعض الوحدات المحلية.