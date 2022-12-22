الجامع الأزهر يكرم 105 فائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم.. جوائز تخطت المليون

ينظم الجامع الأزهر الشريف، يوم السبت الموافق 30 جماد الأولى 1444، الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2022، حفلا لتكريم الفائزين بمسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم، التي عقدت تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبمتابعة من الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.

وأوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن اختبارات المتقدمين لمسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم، تمت تحت رعاية الأزهر الشريف، لمدة 12 يوما متواصلة، في 4 مقرات على مستوى الجمهورية، بالقاهرة بالجامع الأزهر وأسيوط والأقصر والإسكندرية، مؤكدا أنه تم توزيع المقرات بالمحافظات تسهيلا على المتقدمين وأولياء أمورهم ، وبلغ عددهم 5 آلاف متقدم.

وأضاف أن الاختبارات جاءت بطريقة الاختبارات المبرمجة «بالصوت والصورة»، حفاظا على الشفافية، وكل طالب تلقى له 10 أسئلة إلكترونية حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص في طرح الأسئلة، ولم يكن هناك تدخل بشري بل كان إلكترونيا، مشيرا إلى أنه في هذه المسابقة تم عمل اختبارات التصفية، لافتا إلى أن إجمالي الجوائز تقدر بـ635 ألف جنيه للمستويات الثلاث.

جوائز العشرة الأوائل

وأوضح مدير عام الجامع الأزهر، أنه سيحصل من الأول للعاشر بالمستوى الأول 205 آلف جنيه، والمستوى الثاني نصف القرآن الكريم من الأول إلى العاشر 190 ألف جنيه، والمستوى الثالث ربع القرآن من الأول للعاشر 140 ألف جنيه، بالإضافة لشهادات تقدير، مضيفا أنه سيتم تكريم 73 من الحاصلين على أعلى الدرجات، بالإضافة للأوائل ليصل عدد الفائزين إلى 105 فائزين، وبلغت قيمة الجوائز المالية مليون جنيه تقريبا.

الرواق الأزهري

وفي تصريحات سابقة، أكد د.عبد المنعم فؤاد، أنه استجابة لكثرة المطالبات الواردة إلي الرواق الأزهري ، بخصوص حدود السن المشروطة لمستويات المسابقة وخاصة المستويين الثاني والثالث، وبناء على تعليمات وكيل الأزهر، تم تحريك حدود السن المشروطة للمستويين الثاني والثالث لتصبح كالتالي: «المستوى الثاني لا يزيد سن المتقدم على عشرة أعوام مع حفظ نصف القرآن الكريم، والمستوى الثالث لا يزيد سن المتقدم على ثمانية أعوام مع حفظ ربع القرآن الكريم، وذلك حرصاً من الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، على ربط الناشئة بالقرآن الكريم حفظًا وإتقانًا وتعلمًا في ظل المنهج الوسطي المعتدل الذي يمثل صحيح الإسلام.

ومن المقرر، أن يحضر الحفل قيادات الأزهر الشريف وعلى رأسهم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن الصغير الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور اسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.