انتظام اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بكفر الشيخ

سادت حالة من الهدوء والانتظام بفعاليات اليوم الخامس عشر لاختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، الذي خُصص للمتقدمين من المعاهد الإعدادية لإدارات الحامول، وسيدي سالم «بنين وفتيات»، وطالبات إعدادي معاهد فتيات دسوق، والتي أُجريت اختباراتها صباح اليوم السبت، وسط تأمين مشدد وهدوء تام وقدر عالٍ من التنظيم.

اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن

ومن جانبه يواصل الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ حرصه التام على متابعة سير العمل بالمسابقة لحظة بلحظة منذ انطلاق اليوم الأول لفعالياتها.

ونوه رئيس المنطقة مجدداً علي أهمية تطبيق كافة التوجيهات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط سير المسابقة، كما شدّد علي اتباع كافة وسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات، والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق، موجهاً القائمين على المسابقة بتذليل أي عقبات أمام المتسابقين وأولياء أمورهم، وتسهيل كافة الإجراءات لدخول الطلاب اللجان بكل يُسر.

التوثيق فيديو بالصوت والصورة

وبذات السياق، أوضح سامح كامل، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، بأن المسابقة تُقام بنظام التوثيق فيديو بالصوت والصورة، لضمان كافة صور النزاهة والشفافية، وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، وذلك من خلال الاستعانة بمجموعة متميزة من مُعلمي الحاسب الآلي بمعاهد المنطقة.

كما أضاف الشيخ أحمد رمضان مدير إدارة شؤون القرآن بالمنطقة، بأنه تم تقسيم المتقدمين على 7 لجان، يُشرف علي تقييمهم مجموعة متميزة من موجهي شئون القرآن الكريم بالمنطقة.

وتُقام فعاليات المسابقة بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، المجاور للمنطقة، ويقوم على الإعداد والتنظيم للمسابقة أعضاء إدارة شئون القرآن بالمنطقة، السيد العقداوي، ويعاونه عدداً من القادة والعاملين بديوان عام المنطقة.