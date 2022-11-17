تفاصيل مسابقة شيخ الأزهر في القرآن الكريم.. 3 مراحل والتصفيات النهائية بالقاهرة

تابعت لجنة قطاع المعاهد الأزهرية، سير لجان الامتحان الشفوية الإلكترونية لمسابقة فضيلة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، في محافظة مطروح، واطمأنت على سير أعمال المسابقة واستقرار كافة اللجان بها، وذلك ضمن أعمالها في منطقة مطروح الأزهرية.

مسابقة القرآن الكريم لتحفيز الطلاب والشباب

وتأتي مسابقة القرآن الكريم لتحفيز الطلاب والشباب علي حفظ كتاب الله، وتأكدت اللجنة من انتظام العمل والالتزام بالقواعد المنظمة للاختبارات، كما تم متابعة التسجيلات الإلكترونية للمتسابقين للتأكد من جودة التسجيل ودقتها.

لجنة مسابقة القرآن بالأزهر

ووجهت لجنة قطاع المعاهد الأزهرية في الأزهر الشكر والتقدير لأعضاء لجنة التحكيم، لجهودها المبذولة في إخراج العمل وإتمامه على الوجه الأمثل.

يشار إلى أن طلاب المكاتب الأهلية وطلاب الرواق الأزهري بدأوا الاختبارات الشفوية الإلكترونية الأسبوع الجاري، اعتبارًا من السبت الموافق 12 نوفمبر وتستمر حتى الجمعة الموافق 25 نوفمبر الجاري، على أن يبدأ طلاب المعاهد الأزهرية الاختبارات التحريرية اعتبارًا من السبت الموافق 26 نوفمبر الجاري وحتى الجمعة 9 ديسمبر المقبل وهو ما أكده لـ«الوطن»، فضية الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية.

3 مراحل لمسابقة القرآن الكريم

سيتم إجراء اختبارات المتقدمين على 3 مراحل، طبقا رئيس منطقة مطروح الأزهرية، وترشيح الحاصلين على 80 درجة فأكثر للتصفيات المؤهلة، لاختيار الفائزين على مستوى المناطق وتأهيلهم للتصفيات النهائية بالقاهرة لتحديد الفائزين بالمراكز العشر الأولى على مستوى الجمهورية.

مسابقة برعاية شيخ الأزهر

تأتي هذه المسابقة برعاية كريمة من شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وإشراف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

جدير بالذكر أن مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تشرف عليها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، ويشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري .