ضياء رشوان: لا تفريط في السيادة على شبر واحد من أرض مصر

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنّ مؤتمر هيئة قناة السويس، يؤكد حرص الدولة والهيئة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الرد علنيا على كل ما يشغل المصريين، موضحا أنّ مجلس النواب انتهى من الإقرار المبدئي لمشروع القانون، واليوم وبعد أقل من 48 ساعة من الموافقة عليه، وجّه الرئيس بعقد لقاء مفتوح مسموح فيه بالتسجيل والإذاعة على الهواء مباشرة، لتوضيح الأمور والرد على التساؤلات، مؤكدا أنّه لا تفريط في شبر واحد من أرض مصر.

مؤتمر صحفي للرد على الاستفسارات بشأن قناة السويس

وأضاف رشوان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مذاع على الهواء مباشرة، لاستعراض إنجازات قناة السويس، أنّ رئيس هيئة قناة السويس، مكلفا من رئيس الجمهورية بتوضيح الأمور للمصريين، لأن قناة السويس تخص المصريين الذين حفروها بدمائهم، متابعا: «لا شيء ممنوع من الأسئلة، اسألوا كما شئتم واطرحوا النقاط التي رأيتهم بها غموضا، والفريق أسامة ربيع سيوضح الأمور ويجيب صراحة، لا شيء ممنوع في مؤتمر قناة السويس».

وأكد المنسق العام للحوار الوطني، أنّ الرئيس السيسي وجّه بشكل واضح، بأن يحضر المراسلين الأجانب بانتظام كل الالتزامات والافتتاحات الرئاسية، طوال العامين الماضيين، مضيفا: «لدينا اليوم نحو 18 وسيلة إعلامية أجنبية وعربية ويحضر منها نحو 45 زميلا أو زميلة سواء مصورين أو مراسلين».

وتابع رشوان، أنّ مبدأ وحدة الموازنة والصناديق الخاصة أمر اقتصادي سيناقش في الحوار الوطني، وهل موازنة الدولة تضم كل المؤسسات والهيئات، وهناك رأي مطبق الآن وهو «لا»، ورأي اقتصادي آخر يقول «نعم»، وبالتالي بعض الاعتراضات مطروحة الآن ضمن الحوار الوطني، مشيرا إلى أنّ البعض لديه تخوفات بأنّ المشروع فيه تفريط للسيادة القانونية.

رشوان: لا تفريط في السيادة المصرية

وشدد المنسق العام للحوار الوطني، على أنّه «لا تفريط في السيادة المصرية على شبر واحد من أرض هذا البلد، فما بالنا بقناة السويس التي سالت عليها دماء عشرات الآلاف من أبناء الشعب المصري، وبالتالي لا أحد يمكنه التفريط فيه، ولا يمكن لأي تسلل أجنبي أن يحدث في هذه المنطقة، والرئيس لم يلجأ إلى التمويل الأجنبي لحفر القناة الجديدة لكنه لجأ إلى المصريين».