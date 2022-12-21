اقرأ غدا في عدد «الوطن».. قناة السويس محمية بـ«الدستور»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، العديد من الموضوعات والقضايا الجديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

بين اتهامات «التفريط» وتعمُّد بث الأكاذيب بين المصريين.. قناة السويس محمية بـ«الدستور»

الحكومة والبرلمان يردان بالأدلة على 7 شائعات ترددت عبر «السوشيال ميديا» منذ الإعلان عن مناقشة قانون إنشاء صندوق هيئة القناة

خبراء: السبب في الشائعة الخلط بين القناة والهيئة.. وأموال الصندوق ستخضع لرقابة «المركزي للمحاسبات»

اقتصاديون: إنشاء صندوق استثماري يعظِّم عائد القناة ويدير أصولها.. ومروِّجو الشائعة يهدمون التكوين الاقتصادي

رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق: لا يمكن المساس بالحقوق السيادية لمصر على القناة

نواب: القانون يمهد الطريق لمشروعات عملاقة وتحويل الممر إلى قناة خضراء.. والحملة الكاذبة ضده غير منطقية

الصفحة الثانية

سد تنزانيا.. الحلم الأفريقي يتحقق

اليوم.. وفد مصري يشارك في احتفال بدء ملء بحيرة سد «جوليوس نيريري»

«الإسكان»: يعكس قدرتنا على تنفيذ مشروعات عملاقة.. و«المقاولون»: حلم كبير لشعوب القارة

الصفحة الثالثة

الحكومة تنفي شائعات «التفريط أو البيع».. ومجلس النواب يطمئن المصريين

153 عاما من العطاء.. تطور أعداد وحمولات السفن بالشريان الملاحي

الصفحة الرابعة

«قناة السويس» ملكية عامة وأموال عامة لا يجوز بأي حال التصرف فيها أو بيعها

السبب في الشائعة الخلط بين قناة السويس و«هيئة القناة».. وأموال الصندوق ستخضع لرقابة «المركزي للمحاسبات»

قانونيون: شائعات البيع أو التأجير تخالف الدستور.. والهيئة محمية دستوريا

خبراء: الشائعات سلاح الجماعات المخربة لزعزعة الاستقرار وإحداث خلل في الأمن المجتمعي

الصفحة الخامسة

اقتصاديون: إنشاء صندوق استثماري يعظم العائد.. ولا مبرر للتخوفات

«إبراهيم»: لا مانع من أن تكون للقناة ذراع استثمارية قادرة على التطوير.. و«الديوني»: السوق وأصحاب البضائع سيقدرون حق مصر في رفع تعريفة العبور

برلمانيون: مشروع القانون الجديد يسهم في تعظيم موارد الهيئة.. والحملة الكاذبة ضده غير منطقية

«عمار»: لا يتضمن أي مساس بالممر الملاحي.. و«عثمان»: يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في تنميته

«التمامي»: يمهد الطريق لتحويل الممر إلى قناة خضراء.. و«أبوعايشة»: الشائعات تهدف للتقليل من نجاح مصر في كسب ثقة جهات التمويل الدولية

«حماة وطن»: هدفه تنفيذ التنمية.. و«التجمع»: على الحكومة طمأنة الشعب

الصفحة السادسة

الأكبر عالميا في «طب الأسنان» ويخدم أهالي الدقهلية دون مقابل.. مستشفى جامعة الدلتا «فيه شفاء للناس»

«الوطن» داخل أكبر مستشفى عالمي لطب «الفم والأسنان» ومسجل بموسوعة «جينيس»

«ربيع»: خططنا للتميز من أول يوم.. ونقدم خدمات لـ400 حالة يوميا.. ونبحث التوسع بعد ظهور قائمة انتظار بين المرضى الجدد

الصفحة السابعة

علاج مجاني في 12 عيادة متخصصة.. والمرضى من جميع الأعمار

مدرس مساعد: المريض يحتاج إلى 5 زيارات للمستشفى وبعدها يتم تركيب الطقم.. ووكيل الكلية: نقدم خدمة تعليمية وتدريبية للطلبة

كلية «الطب البشري».. وحدة غسيل كلوي وتأهيل طبي وعيادة نفسية

العميد: نعلم طلابنا التعامل الإنساني مع المريض واحترام حقوقه.. ويمكننا إجراء عمليات «اليوم الواحد»

جائزة «الدكتور محمد ناصر».. 5 أعوام من تشجيع البحث العلمي

جائزة 2021 مخصصة للتنمية المستدامة في مجالات العلوم الزراعية والتطبيقية والطبية

مواطنون: الخدمات الطبية على أعلى مستوى.. والأطباء متعاونون مع المرضى وذويهم

رئيس الجامعة: نفخر بأن لدينا أكبر مساحة لمستشفى طب أسنان في العالم

الصفحة الأخيرة

إياك من تكرارها.. رسالة شديدة اللهجة من الزمالك لـ«عاشور».. و«فيريرا» يحلم بوجود 10 غزاة لمرمي المنافسين

«حراسة الأهلي» في خطر

«كهرباء» تحت التقييم.. «عمار» يظهر بعد غياب 10 شهور.. وملف الراحلين في قبضة «كولر»

ابنه مدرب حراس الأهلي تعلن مشاركتها في «كابيتانو مصر»

«الملك» في طريق «السفاح»

«صلاح» يظهر رسميا لأول مرة بعد انتهاء المونديال.. وليفربول ومانشيستر سيتي «البقاء للأقوى» بكأس الرابطة الإنجليزية