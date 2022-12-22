انهيار منزل مكون من طابقين في طما بسوهاج دون خسائر بشرية

شهدت دائرة مركز طما شمال سوهاج، انهيار منزل مكون من طابقين، دون وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إخلاء المنازل المجاورة له من السكان.

انهيار منزل مكون من طابقين بسوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، بانهيار منزل مأهول بالسكان ناحية قرية قاو غرب دائرة المركز، دون وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

انهيار منزل مأهول بالسكان

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين انهيار منزل مأهول بالسكان مكون من طابقين، ومبني بالطوب الأحمر، ملك «عبده. م. س»، عامل، يقيم بذات الناحية.

إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما

وعلى الفور جرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، وتم الدفع بعناصر قوات الإنقاذ البري، وتم إخلاء المنازل المجاورة له من قاطنيها، كما جرى غلق الشارع أمام المارة قبل سقوط المنزل ولا توجد خسائر في الأرواح.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.