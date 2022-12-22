وزير البترول يعرض على الرئيس السيسي خطط البحث والاستكشاف حتى 2025

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ المهندس طارق الملا، وزير البترول، عرض الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط، بالتعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية، وبإجمالي استثمارات 2,1 مليار دولار.

وأضاف وزير البترول، خلال اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي والبترول، أنّه يُتوقع طبقا للنتائج الأولية الحالية، أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، أنّ أنشطة البحث والاستكشاف التي تنفذها مصر في البحر المتوسط، تتم وفقا لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة للأنشطة وإدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار.