برنامج «هذا الصباح» على «إكسترا نيوز» يبرز تقرير «الوطن».. «ماكرون يشكر السيسي على COP27»

أبرز برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا نشر في عدد «الوطن» اليوم، بعنوان «ماكرون أمام القمة: الرئيس السيسي تمكن من جمع العالم لمواجهة أضرار وخسائر تغيرات المناخ بـCOP27».

كما أبرز البرنامج، تصريحات ماكرون التي نشرت في عدد «الوطن» اليوم، خلال كلمته في قمة «بغداد 2» التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية أمس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أكد فيها أنّ تنظيم العرب لمؤتمر الأطراف وكأس العالم، أثبت قدرتهم على الوصول لأبعد من ذلكفي الأجندة العالمية.

وأبرز برنامج «هذا الصباح»، تقريرا آخر لجريدة «الوطن» بعنوان «الرئيس التنفيذي لـ مزارع وفرة: السيسي نفذ مشروعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية أبرزها إحياء مشروع البتلو ومراكز تطوير الألبان».