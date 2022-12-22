«دار العلوم» القاهرة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

عقدت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة احتفالية كبرى بقاعة على مبارك اليوم للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم والدكتور حجاج أنور وكيل الكلية، وبحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، والدكتورة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والدكتور عبد الحميد مدكور، أمين عام مجمع اللغة العربية، وعدد من المتخصصين في اللغة من الدول العربية.

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إن أساتذة الكلية ينشرون اللغة العربية في كل مكان بجمالها وإيقاعها وأشعارها التي لا مثيل لها، موضحا أن دار العلوم لها تأثير كبير وواضح في تاريخ اللغة العربية بأبنائها وباحثيها وكتابها الروائيين والشعراء، فقد تخرج فيها فاروق شوشة ومحمود حسن إسماعيل والروائي محمد عبد الحليم عبد الله.

أحمد بلبولة: دار العلوم تؤهل خريجا مكتملا في تخصصات العلوم العربية

وأوضح «بلبولة» خلال كلمته، أن الساحة الثقافية المصرية الآن تعج بأصوات أبناء دار العلوم من الشعراء والكتاب والروائيين، وكذلك الصحف المصرية، مؤكدا أن دار العلوم حتى الآن لم تنطلق بعد فأمامها مشروعات كبيرة تهدف لربط اللغة بالتكنولوجيا والرقمنة وبرامج مستحدثة، خاصة وأن دار العلوم تؤهل خريجا مكتملا في تخصصات العلوم العربية والإسلامية، ولا تهمل المجتمع فلديها 3 مراكز تقدم الخدمات اللغوية والعلمية المختلفة.

مصطفى الفقي: دار العلوم جامعة داخل الجامعة وإسهامات خريجيها واضحة

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفي الفقي، الخبير الدبلوماسي ومدير مكتبة الإسكندرية السابق، إنه يفتخر ويعتز بعضوية مجلس كلية دار العلوم التي يعتبرها كلية الكليات وجامعة في حد ذاتها، متابعا «تعجبت من أن تندرج كلية دار العلوم تحت اسم جامعة وهي جامعة في حد ذاتها، وقد سبقت إنشاء جامعة القاهرة، وحققت تاريخا كبيرا في اللغة والعلوم الدينية، وأسهم خريجوها إسهامات واضحة في مختلف القطاعات اللغوية، بل وشاركوا أيضا في مجالات الفن والسياسة والتاريخ».

وأشار الدكتور مصطفي الفقي إلى أنه يرتبط بدار العلوم منذ أن كان طالبا في الجامعة ويقيم في المدينة الجامعية ويجاوره في السكن مجموعة من طلاب دار العلوم، لافتا إلى أن الجيرة مكنته من الاطلاع على مناهج وكتب دار العلوم، ومتابعة أخبارها عن قرب، «عرفت دراسات دار العلوم التي تدعو إلى اليقين والارتياح والرضا، وأسهمت دار العلوم إسهاما لا يقل عن إسهام الأزهر الشريف في كثير من فروع العلم واللغة والدين، فدار العلوم حامية اللغة وحافظة التراث علوم الدين».

صبورة السيد: دار العلوم حصن اللغة العربية والعلوم الإسلامية

وقالت الدكتورة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللغة العربية مكرمة منذ أن أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم بها وعلى رجل من أهلها، وبين مكانتها في العديد من الآيات التي أشارت لأهمية اللغة العربية واللسان العربي، مضيفة أن اللسان العربي المبين هو لغة الشعراء والأدباء، والفضل يعود لما تمتاز به اللغة من إبداع ومفردات تساعد على الاشتقاق والتمكين في البحث والتفرد.

وأوضحت أن كلية دار العلوم منذ أن أنشأها على باشا مبارك وهي حصن للغة العربية والعلوم الإسلامية، وتخرج متخصصين في الأدب والثقافة واللغة ممن أثروا اللغة بجهدهم وعطائهم، مشيرة إلى أن المجتمع يعاني حاليا نوعا من الضعف الثقافي واللغوي بسبب عدم الاهتمام باللغة العربية بالقدر الكافي الذي تستحقه، فلابد من عقد ندوات ودورات تدريبية تعزز من قيمة اللغة العربية في المجتمع بدعم كامل من لجنة التعليم بمجلس النواب.