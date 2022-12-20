جامعة القاهرة تكرم المايسترو نادر عباسي في حفل عيد العلم

كرمت جامعة القاهرة ورئيسها محمد عثمان الخشت، المايسترو نادر عباسي، خلال الحفل المقام حاليا بحرم الجامعة في الحفل المقام لتخليد أعمال وموسيقى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

حفل نادر عباسي بجامعة القاهرة

من المقرر أن يقود الحفل المايسترو نادر عباسي بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، وغناء لؤي وريهام عبد الحكيم، لتقديم مجموعة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب التي تتسم بالأداء المتميز والذوق الراقي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.

تفاصيل حفل جامعة القاهرة

يتضمن الحفل الفني، الذي سيشهده رئيس جامعة القاهرة وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجامعات المصرية السابقين والحاليين، وطلاب الجامعة، فقرات غنائية وموسيقية من ألحان الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بعنوان «سيمفونية عبد الوهاب، من بينها، أنا لك على طول، عشانك يا قمر، أهواك، وصفولي الصبر، يا مسافر وحدك، يادي النعيم، دعاء الشرق، عاشق الروح، أبجد هوز، عزيزة»، وغيرها.